Tecnologia extraterrestre, nessun segnale in 10 milioni di stelle

Nelle oltre 10 milioni di stelle presenti nella regione di cielo che circonda la costellazione delle Vele non c’è alcuna traccia di tecnologia extraterrestre. È quanto emerge dalle rilevazioni di segnali a bassa frequenza fatte col telescopio Mwa (Murchison Widefield Array) dagli astronomi della Curtin University di Perth, in Australia. I risultati del loro studio, il più grande e approfondito finora condotto sulla ricerca di intelligenza aliena, sono stati descritti sulle pagine della rivista Publications of the Astronomical Society of Australia. “Mwa è un telescopio unico, con un campo di vista straordinariamente ampio che ci consente di osservare milioni di stelle simultaneamente”, spiega Chenoa Tremblay, uno degli autori dello studio. “Abbiamo osservato il cielo intorno alla costellazione delle Vele per 17 ore, in quella che si è rivelata essere una regione 100 volte più vasta e profonda rispetto a quelle osservate in precedenza. In questo set di dati non abbiamo trovato alcuna tecnofirma, nessun segno di vita intelligente”, aggiunge.