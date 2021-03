Equinozio di primavera, comincia oggi la nuova stagione

Stessa durata di giorno e notte

Equinozio significa letteralmente che la notte avrà la stessa durata del giorno: è effettivamente quello che accade in tutto il pianeta, con circa dodici ore di luce e dodici ore di buio. Nel nostro emisfero le giornate andranno poi via via allungandosi, fino al solstizio d’estate, il giorno più lungo, dopodiché torneranno ad accorciarsi, passando per l’equinozio d’autunno, per poi toccare il giorno più corto nel solstizio d’inverno. Mentre nell’emisfero australe accadrà esattamente l’opposto.