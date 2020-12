Mappato per la prima volta in un campione umano RNA polimerasi III

Per la prima volta è stato “fotografato” e mappato in un campione umano l'enzima RNA polimerasi III, fondamentale per il funzionamento di tutte le cellule, le cui mutazioni sono associate allo sviluppo di patologie neurodegenerative, tumori e ipersensibilità ai virus. Il risultato si deve a un team di ricercatori dell'Istituto per la ricerca sul cancro di Londra e dell'Università di Regensburg e apre la strada allo sviluppo di terapie e strumenti mirati per contrastare gli effetti negativi correlati alle mutazioni di questa molecola, quali l’ipersensibilità ai virus, come quello della varicella. Conoscere le mutazioni della RNA polimerasi III in futuro potrà anche aiutare a combattere alcuni disturbi dello sviluppo neurologico e alcune tipologie di tumore, in cui questa molecola è attiva in maniera “eccessiva”.