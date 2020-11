Messa a punto una “bilancia” per pesare la massa dei buchi neri

La formula

approfondimento

Scoperti due enormi buchi neri distanti tra loro 150 miliardi di Km

Per arrivare a programmare uno strumento che permettesse di “pesare” oggetti cosmici di dimensioni enormi, gli astrofisici guidati dall'italiana Elena Dalla Bontà hanno misurato "la larghezza e la luminosità delle righe di emissione prodotte dal gas riscaldato e ionizzato dalla radiazione ultravioletta vicino al buco nero", come si legge sull'Astrophysical Journal. La stima dei ricercatori è che il buco nero che dimora al centro di una galassia attiva, divorando tutto ciò che gli capita a tiro, luce compresa, grazie alla sua irresistibile attrazione gravitazionale, abbia una massa pari allo 0,2 per cento di quella totale delle stelle della galassia che lo ospita. I ricercatori sperano ora di usare questo nuovo parametro per studiare l'evoluzione parallela di buchi neri e galassie in funzione del tempo cosmico.