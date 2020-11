Hubble, il programma Ullyses aiuterà a studiare le stelle

Per comprendere meglio le stelle e la loro evoluzione, lo Space Telescope Science Institute (STScI) ha lanciato una nuova ambiziosa iniziativa con il telescopio spaziale Hubble: Ullyses (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards). Il nuovo programma prevede la costruzione di un archivio di modelli spettrali di giovani stelle, che includerà oltre 300 corpi celesti. Nello specifico, grazie alle luce ultravioletta emessa dalle stelle target e alla sensibilità UV del telescopio Nasa-Esa, verranno catalogate sia le giovani stelle presenti in otto regioni di formazione stellare nella Via Lattea, sia le stelle “mature” situate in diverse galassie nane vicine, comprese anche le Nubi di Magellano.