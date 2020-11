Antartide, scovati fossili di volatili giganti come l’albatros

Sono stati scoperti in Antartide fossili di uccelli giganti come l’albatros. Vivevano in quel territorio e avevano un’apertura alare di circa sei metri e mezzo, uno spaventoso becco dentato e somigliavano ai moderni esemplari di albatros, le cui ali non superano i 3,5 metri: sono tra i più grandi volatili fossili mai rinvenuti. La scoperta è frutto di uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori dell’Università della California, a Berkeley, del Museo di storia naturale di San Diego e dell’Accademia cinese delle scienze, a Pechino.