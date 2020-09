Scoperto il più antico fossile di spermatozoo: ha 100 milioni di anni

In Myanmar è stato trovato il più antico fossile di spermatozoo mai rinvenuto, conservato in un esemplare femmina di crostaceo rimasto intrappolato nell’ambra per 100 milioni di anni. Il ritrovamento, descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Proceedings of the Royal Society B, si deve ai ricercatori dell’Università Ludwig-Maximilians di Monaco. Lo spermatozoo, trovato grazie alla ricostruzione a raggi X e in 3D del fossile di crostaceo e del suo apparato riproduttivo, proviene da una specie finora sconosciuta, denominata Myanmarcypris hui.

Si tratta di un ostracode, una classe di crostacei vissuti circa 500 milioni di anni fa, le cui specie moderne popolano oceani, laghi e fiumi. Nel Cretaceo questa classe di crostacei viveva sulle coste e nelle acque interne del Myanmar, ricche di foreste con alberi che producevano resina.