Venere, possibili tracce di vita grazie alla presenza di fosfina

Un team internazionale di astronomi, guidato dalla professoressa Jane Greaves dell'Università di Cardiff, ha annunciato oggi un’importante scoperta, quella legata alla presenza della fosfina, una molecola rara, presente nelle nuvole di Venere . Sulla Terra, hanno spiegato gli esperti, questo gas è prodotto solo industrialmente o da microbi che prosperano in ambienti privi di ossigeno, comunque strettamente legata a processi biologici. Questo significherebbe, seppur con le necessarie cautele e dopo ulteriori analisi e raccolte di dati che andranno condotte per confermare la scoperta, che su Venere potrebbe prosperare la vita. La nuova scoperta, di cui ha dato notizia la Royal Astronomical Society , è stata descritta al'interno di un articolo pubblicato sulla rivista scientifica " Nature Astronomy ".

Le strumentazioni utilizzate per la scoperta

Gli astronomi, spiega il comunicato della Royal Astronomical Society, hanno ipotizzato per decenni che le nuvole alte su Venere potessero offrire una casa per i microbi, fluttuando liberi rispetto alla superficie rovente, ma non hanno mai spiegato come potessero tollerare un'acidità molto elevata. La rilevazione della presenza di molecole di fosfina, formate da idrogeno e fosforo, potrebbe indicare adesso la possibilità di questa vita "aerea" extra-terrestre. Il team di esperti, per arrivare a rilevare la fosfina, ha utilizzato per la prima volta il James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), situato alle Hawaii e poi ha potuto perfezionarla grazie all’utilizzo di 45 telescopi che fanno parte dell'Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), presenti in Cile. Tutte le strumentazioni hanno osservato Venere a una lunghezza d'onda di circa un millimetro, molto più lunga di quanto l'occhio umano possa vedere: solo i telescopi ad alta quota possono rilevare efficacemente questa lunghezza d'onda, sottolineano gli scienziati.

Cos'è la fosfina

Conosciuta anche come fosfano o idrogeno fosfato, si tratta di un gas formato da un atomo di fosforo e tre di idrogeno, come spiega il portale "Everyeye", disposti con un angolo di 93.5° tra di loro, che va a costituire una piramide trigonale. In natura la fosfina è molto rara e, come detto, è particolarmente associata ad ecosistemi anaerobici e alla decomposizione naturale di composti organici.