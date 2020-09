Nasa Optimism: Perseverance ha un gemello per i test sulla Terra

“Il team ha bisogno di questo rover VSTB per valutare le prestazioni di hardware e software prima di trasmettere i comandi fino a Perseverance su Marte”, spiega la Nasa in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.

Ulteriori dettagli

Il nome scelto per il gemello di Perseverance non è causale. Optimism è l'acronimo di Operational Perseverance Twin per Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars.

“Il motto del team di test di Mars 2020 Perseverance è “No optimism allowed”, ha dichiarato Matt Stumbo, a capo del progetto del rover VSTB nel team di test bed. "Così abbiamo chiamato il test rover Optimism per ricordarci il lavoro che dobbiamo fare per testare completamente il sistema. Il nostro lavoro è trovare i problemi, non solo sperare che le attività funzionino. Mentre affrontiamo i problemi con Optimism, acquisiamo fiducia nelle capacità di Perseverance e nella nostra capacità di operare su Marte".