Artico, i satelliti europei hanno registrato un caldo record

Il caso di Verkhoyansk e di Eureka

approfondimento

Gli esperti spiegano che sebbene il caldo clima estivo non sia raro nell'Artico, la regione si sta riscaldando da due a tre volte in più rispetto alla media globale, con un impatto negativo sulla natura e sull'umanità. E le osservazioni inviate sulla Terra dallo spazio, permettono di usufruire di un'opportunità unica per comprendere i cambiamenti che si verificano anche in questa regione così remota. Gli scienziati segnalano, ad esempio, che il 20 giugno scorso la città russa di Verkhoyansk, che si trova sopra il circolo polare artico, ha registrato l'incredibile temperatura di 38 ° C. Temperature atmosferiche estreme sono state registrate anche nel Canada settentrionale. Segnali preoccupanti, come detto, sono arrivati poi l'11 agosto, quando la stazione Eureka di Nunavut, situata nell'Artico canadese a 80 gradi di latitudine nord, ha registrato una temperatura massima di 21,9 ° C, indicata come la più alta mai registrata in quell’area.