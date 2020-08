Nel cielo del 19 agosto appuntamento con la Luna Nera

Dopo la notte di San Lorenzo, uno degli eventi astronomici più affascinanti e attesi dell’anno, il 19 agosto il cielo regalerà un altro spettacolo che avrà come protagonista la Luna.

Mercoledì notte si verificherà un fenomeno curioso noto come Black Moon: il satellite naturale della Terra non brillerà nel cielo. Sarà l’occasione perfetta per poter ammirare gli altri corpi celesti, Saturno compreso, che potrà essere osservato, anche con un semplice telescopio, per tutto il mese in corso nella costellazione del Sagittario.

Sarà la terza Luna nuova dell'estate 2020, che eccezionalmente ha quattro Lune nuove. Solitamente, infatti, se ne verificano 3 ogni stagione.

"Generalmente usiamo il termine Black Moon per indicare la seconda luna nuova nello stesso mese, tuttavia secondo alcuni siti divulgativi l'espressione black moon viene utilizzata anche per indicare la terza luna nuova di una stagione che ha quattro lune nuove”, ha spiegato Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).

Black Moon: significato

L’espressione Black Moon, resa popolare negli ultimi anni dai social media, non è un termine astronomico.

Come riporta il sito norvegese Timeanddate, non esiste un'unica definizione di Luna Nera. Generalmente viene chiamata Luna Nera la seconda luna nuova che si verifica nello stesso mese. Queste lune nere sono le più comuni e si verificano in media ogni 29 mesi.

Tuttavia, anche la terza luna nuova in una stagione di quattro lune nuove, come nel caso dell’estate 2020, viene definita Black Moon.

Si tratta di un fenomeno più raro rispetto alla seconda luna nuova, in quanto si verifica mediamente una volta ogni 33 mesi.

Le prossime notti in cui il satellite naturale della Terra non brillerà nel cielo sono previste il 30 aprile 2022, quando si verificherà la seconda luna di quel mese, e il 19 maggio 2023, con la terza luna nuova di una stagione con quattro lune nuove.