Luna e Marte, l’uomo potrebbe sopravvivere nelle caverne di lava

Alcuni ricercatori delle università di Bologna e di Padova hanno studiato le caratteristiche dei tubi - cavità sotterranee - formati dall’escavazione della lava presenti sulla Terra, ma anche nel sottosuolo della Luna e di Marte. La loro dimensione potrebbe permettere di creare, in futuro, colonie umane o basi spaziali sui due pianeti considerato che le enormi caverne offrono anche protezione dalle radiazioni cosmiche. Lo studio che riporta le stime è stato pubblicato sulla rivista internazionale Earth-Science Reviews.

Cosa sono i tubi di lava

I tubi di lava “si possono trovare non solo sulla Terra, ma anche nel sottosuolo della Luna e di Marte i cui pozzi di accesso in superficie sono stati ripetutamente osservati nelle immagini ad alta risoluzione delle sonde interplanetarie. La loro presenza è spesso evidenziata da allineamenti sinuosi di cavità e collassi nei tratti in cui la volta della galleria ha ceduto”. Lo spiega Francesco Sauro, speleologo, direttore dei corsi Caves e Pangea dell’Esa e professore al dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali di Unibo, che ha coordinato il lavoro. “Questi collassi – prosegue - costituiscono potenziali ingressi o finestre sul sottosuolo. Più in generale, le caverne di lava presentano espressioni morfologiche superficiali che hanno notevoli somiglianze con i loro analoghi terrestri, molti dei quali già esplorati dagli speleologi. Come nel caso delle Hawaii, delle Isole Canarie, di Australia e Islanda”.