Sardegna a testa in giù, in una foto della Nasa l’isola vista dall’Iss

Un milione di “Mi piace” in poche ore. È questa la reazione del pubblico di Instagram al post della Nasa che ritrae la Sardegna a testa in giù. Lo scatto, molto suggestivo, arriva dalla Stazione Spaziale Internazionale e, come scrive la stessa agenzia, replica la vista di un astronauta del mar Mediterraneo illuminato dai raggi del sole.

La Sardegna negli occhi di un astronauta

Del resto, come non restare incantati da questa meravigliosa cartolina che arriva dallo spazio? Le due isole del Mediterraneo, Sardegna e Corsica, sono immortalate come se si trovassero a testa in giù, avvolte dalle nuvole e da un affascinante bagliore. “L'intensità dei raggi solari – scrive la Nasa nel suo post - dipende dall'angolo del sole rispetto al percorso orbitale della stazione spaziale e dal punto di vista dell'astronauta. Ma anche dalla superficie dell'acqua, levigata o ruvida”.

Cosa si vede all’orizzonte

Nella splendida visione dall’alto della Sardegna – scattata dalla stazione orbitante ISS e postata su Instagram dal profilo ufficiale della Nasa – si possono scorgere, a sud dell’isola italiana, le coste della Tunisia e dell’Algeria con “le tonalità scure della vegetazione tipica del clima mediterraneo”. All’orizzonte, infine, il deserto del Sahara.