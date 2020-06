Australia, una meteora ha illuminato di verde il cielo. VIDEO

Il suggestivo evento è stato osservato nella regione di Pilbara, in particolare dagli abitanti di Port Hedland e Cape Preston. L’oggetto, stando alle ricostruzioni di alcuni esperti locali, non era particolarmente grande e viaggiava tra i 16 e i 50 km al secondo

Le caratteristiche della meteora

approfondimento

Malesia, una meteora illumina il cielo notturno. VIDEO

Stando alle ricostruzioni di alcuni media locali, in particolare ad assistere all’incredibile spettacolo sono stati gli abitanti della regione di Pilbara, regione australiana situata nella parte centro-settentrionale, in particolare nelle cittadine di Port Hedland e, come detto, di Cape Preston. Matt Woods, esperto dell'Osservatorio di Perth, ha affermato che il colore verde della meteora è il risultato del magnesio proveniente dalla roccia che brucia mentre entra nell'atmosfera terrestre. Le sue dimensioni, stando alle valutazioni approssimative degli esperti, non erano particolarmente grandi e probabilmente il la meteora viaggiava tra i 16 e i 50 km al secondo. “Si tratta di un oggetto gelido che quando colpisce l'atmosfera si riscalda, determinando così la fusione degli strati esterni”, ha osservato Woods. “Il processo può essere paragonato allo sfregamento delle mani, il cui attrito può anche generare luminosità colorata". L’esperto, osservando il video integrale, ha affermato che la meteora potrebbe essere bruciata prima di colpire la terra.

La testimonianza di un cittadino

Un’altra testimonianza è quella di Miller Frunks, che ha assistito allo spettacolare evento e lo ha filmato con il suo cellulare, mentre stava andando a lavorare a Port Hedland. "All'inizio ci ha scioccati tutti, perché nessuno di noi aveva mai visto qualcosa del genere!", ha detto l’uomo. "Quindi mi sono fermato e dopo una frenetica ricerca dello smartphone, ho iniziato a registrare. All'inizio non ero sicuro di cosa fosse, ma la subito ho pensato agli alieni! Dopo aver elaborato l’evento, aver condiviso il video e discusso con altri colleghi di lavoro, abbiamo capito che si trattava di una meteora”, ha aggiunto ancora, raccontando di come “tutti siano rimasti assolutamente colpiti dalla sua luminosità e dal colore".