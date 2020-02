Un nuovo studio condotto sul Dna di antichi sardi ha permesso agli esperti di ricostruire 6mila anni di storia, riuscendo a tracciare i rapporti degli abitanti dell’isola con i Fenici, i Cartaginesi e i Romani, fino al Medioevo.

Il risultato si deve a un team di ricercatori italiani, statunitensi e tedeschi coordinato da Francesco Cucca, dell'Università di Sassari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), e John Novembre, dell'università di Chicago.

Lo studio del Dna di antichi sardi

“La nostra analisi fa luce sulla storia genetica della Sardegna, rivelando come le relazioni con le popolazioni della terraferma si siano spostate nel tempo”, spiegano i ricercatori sulle pagine della rivista specializzata Nature Communication.

Per compiere lo studio, dal titolo “Genetic history from the Middle Neolithic to present on the Mediterranean island of Sardinia”, gli esperti hanno studiato il genoma isolato dai resti di 70 persone, ospitati e conservati in 21 siti archeologici della Sardegna.

Sono così riusciti a ricostruire il periodo storico che intercorre tra il Medio Neolitico, oltre 6.000 anni fa, e il Medioevo.

I risultati della ricerca

In un successivo test, gli esperti hanno confrontato il Dna degli antichi sardi con il genoma della popolazione odierna.

"Sebbene lo studio evidenzi contributi genetici da altre popolazioni a partire da circa 3.000 anni fa, la popolazione sarda è quella che ha più continuità genetica con la popolazione vissuta nello stesso territorio in epoca preistorica, da oltre 6.000 anni", ha spiegato Francesco Cucca, coordinatore dello studio. Questo "è un elemento indispensabile per comprendere perché è stata riscontrata una somiglianza tra la popolazione sarda e i resti ossei del Nord Europa risalenti al Neolitico:si deve al fatto che i sardi di oggi sono simili ai loro progenitori, che erano a loro volta simili alle popolazioni vissute in Europa dal Neolitico fino all'Età del bronzo".