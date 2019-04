“Quanto è facile ingannare la nostra mente!”. A dirlo è il noto divulgatore scientifico Roberto Burioni, che su Twitter condivide il cinguettio di Universal-Sci, blog attento a notizie e scoperte del mondo scientifico e tecnologico, che svela il segreto del test della “ballerina girevole”.

Il test della "ballerina girevole"

Creato dal giapponese Nobuyuki Kayahara nel 2013 (The Spinning Dancer) - illusione ottica bistabile che raffigura una ballerina nell'atto di compiere una pirouette - affligge ciclicamente migliaia di internauti che si chiedono se “la ballerina giri verso destra o verso sinistra”. A prima vista infatti, ci sarà chi vede la silhoutte della danzatrice ruotare verso destra, chi invece o verso sinistra o chi, addirittura, la vedrà girare prima in un senso, poi nell’altro.

Non c’entra l’emisfero dominate

In tanti su Internet hanno spiegato il fenomeno sostenendo che la differenza dipenda da quale sia il nostro emisfero cerebrale dominante. In altre parole: se la ballerina gira in senso orario, prevale l’emisfero sinistro dove risiede la logica. Se invece la figura ruota in senso antiorario, è la parte emotiva ad essere prevalente. Niente di più errato, la risposta è molto più semplice.

La soluzione

Non c’è infatti un modo giusto di percepire l’illusione ottica creata da Nobuyuki Kayahara. Come ricorda Burioni, la risposta è semplice di quanto sembri: “Se si guarda la ballerina a sinistra, tutte e tre ruoteranno in senso orario. Se si guarda quella di destra, tutte ruoteranno in senso opposto”.