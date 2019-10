Giornata mondiale della psoriasi, eventi e visite gratis

Il 29 ottobre si celebra il World Psoriasis Day, la Giornata Mondiale dedicata alla psoriasi, un disturbo cutaneo che causa lesioni (placche) caratterizzate da eritema e desquamazione e che può comparire a qualsiasi età e interessare qualsiasi parte della cute, unghie comprese.

La ricorrenza, istituita nel 2004 dall’International Federation of Psoriasis Associations (Ifpa), mira a sensibilizzare l’opinione pubblica aumentando la consapevolezza e invitando chi ne soffre a non sottovalutare la sua sintomatologia e i suoi effetti. Per l’occasione, in tutto il mondo sono in programma un grande numero di iniziative che hanno come obiettivo quello di dare voce ai malati di psoriasi al fine di migliorare l’accessibilità ai trattamenti e alle cure. Tra gli eventi dedicati si terranno passeggiate di sensibilizzazione, eventi di informazione gratuiti, lezioni e seminari, ma anche concorsi di disegno e mostre dedicate ad alcuni dei temi legati alla psoriasi.

Numeri ed eventi in Italia

In Italia, secondo quanto riporta il sito del Ministero della Salute, nonostante non ci siano dei dati ufficiali a riguardo, si stima ne soffra tra il 2 e il 3% della popolazione.

L’associazione Adipso, per l’occasione, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione rivolta sia alle istituzioni socio-sanitarie che al pubblico, che mira a dar voce ai pazienti italiani affetti da psoriasi.

Il 29 ottobre nei centri dermatologici sparsi in tutta la penisola che aderiscono all’iniziativa sono in programma Open Day dedicati, durante i quali i pazienti potranno avere un consulto gratuito con i maggiori esperti del settore.

Per l’occasione, inoltre, in varie piazze italiane verranno allestiti dei Gazebo, dove verranno distribuiti volantini illustrativi ed esperti e pazienti potranno rispondere alle domande e ai dubbi dei visitatori.

“La bellezza nell’imperfezione”

Anche la Formazione Corazza Onlus e l’Associazione Apiafco sono in prima linea contro la disinformazione e invitano chi ne soffre a non nascondersi e a rivolgersi ai centri specializzati al fine di avviare il prima possibile un trattamento personalizzato.

“L’obiettivo è 'scuotere' gli animi e sensibilizzare su una patologia troppo spesso sottovalutata. Oggi rivolgendosi al dermatologo è possibile individuare il percorso di cura più idoneo”.

A Bologna, dal 26 al 31 ottobre, va in scena la mostra "La bellezza nell'imperfezione”, che racconta la storia di Carlotta, modella affetta da psoriasi, attraverso gli scatti d’autore realizzati da 12 fotografi di fama internazionale.