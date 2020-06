Gambe gonfie in estate, i rimedi per combattere il disturbo

Esistono varie soluzioni per affrontare questo problema, come ritagliare ogni giorno del tempo per l’attività fisica, fare delle docce fredde, indossare delle calze elastiche o alzarsi di tanto in tanto dalla scrivania per fare qualche passo

Durante la stagione estiva non è raro avere le gambe e le caviglie gonfie, soprattutto quando si passano molte ore in piedi o seduti per lavoro. Ciò avviene a causa della stasi venosa, ossia del ristagno del sangue nelle vene degli arti inferiori. A causa della perdita di elasticità e tono di questi vasi sanguigni, il flusso ematico diretto verso il cuore può refluire verso il basso, incrementando la pressione nelle vene delle gambe quando si sta in piedi. Quest’ultime tendono a dilatarsi e a perdere la loro capacità contenitiva, aumentando ulteriormente il ristagno. Il caldo accentua il problema, poiché richiama sangue nei capillari della cute, causando la dilatazione dei vasi sanguigni superficiali.

I sintomi da non sottovalutare

Come spiegano gli esperti dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare di Humanitas, in estate è piuttosto comune avere le gambe gonfie a fine giornata. Tuttavia, se questo disturbo è accompagnato da altri sintomi, come dolore e arrossamento cutaneo, è bene non sottovalutarlo e sottoporsi a una vista angiologica. Altri segnali da non prendere sottogamba sono i crampi notturni, il prurito e l’indolenzimento della superficie interna della coscia. Grazie a una visita approfondita è possibile verificare la presenza di eventuali problemi circolatori, come flebiti, trombosi e vene varicose, che, in alcuni casi, possono richiedere un intervento chirurgico.

L’importanza dell’attività fisica

Un buon modo per evitare di avere le gambe gonfie è dedicare del tempo all’attività fisica. La sollecitazione dei muscoli degli arti inferiori, infatti, stimola la circolazione e genera un “effetto pompa” dato dall’alternarsi di contrazioni e rilassamenti. I medici consigliano anche di ritagliarsi del tempo ogni giorno da dedicare alla camminata a passo svelto, a un’uscita in bicicletta o a una nuotata in piscina. Basta mezz’ora al giorno per 4/5 volte alla settimana per migliorare sensibilmente la circolazione periferica. L’attività fisica, che va affrontata indossando delle calzature adeguate e comode, è utile anche per perdere i chili di troppo e ridurre così il carico di lavoro delle vene. Al termine di una sessione di allenamento intensa, o di una lunga giornata di lavoro, è possibile passare alcuni minuti sdraiati con le gambe appoggiate su un rialzo per favorire il ritorno del sangue al cuore. Anche massaggiare le gambe, magari con delle apposite creme, permette di evitare il ristagno dei liquidi e ridurre il gonfiore.