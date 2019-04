L’Italia è il primo Paese dell’Ue per consumo di frutta e verdura

È noto che mangiare la giusta quantità di frutta e verdura ha degli effetti positivi sull’organismo. Dagli ultimi dati diffusi da Eurostat emerge che gli italiani sono particolarmente attenti a tavola e sanno bene quali sono gli alimenti migliori per la salute. Nel complesso, ben l’85% degli abitanti della Penisola mangia la frutta almeno una volta al giorno, mentre l’80% consuma quotidianamente la verdura. Rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, l’Italia è il Paese in cui il consumo giornaliero di frutta è più elevato (la media Ue è del 64%): il 45% degli italiani la mangia almeno una volta al giorno (una quantità superiore rispetto a tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea), mentre il 40% la mangia almeno due volte al giorno (una percentuale superata solo dal Portogallo).

I risultati dell’indagine di Eurostat

Per quanto riguarda il consumo di verdura su base quotidiana, l’Italia si posiziona al terzo posto con l’80% ed è superata solo dall’Irlanda e dal Belgio (entrambi all’84%). Il sondaggio di Eurostat rivela che nel corso del 2017 in Europa circa una persona su quattro (27%) ha consumato due volte al giorno la frutta, mentre il 23% ha assunto verdure almeno due volte al giorno. Infine, il 36% degli europei non mangia questi alimenti salutari su base giornaliera.

L’analisi di Coldiretti

I risultati dell’indagine di Eurostat trovano conferma in una recente analisi condotta da Coldiretti, dalla quale emerge che durante il 2018, In Italia il consumo di frutta e verdura è stato il più elevato degli ultimi vent’anni, con quasi 9 miliardi di chili acquistati (il 3% in più rispetto al 2017). L’organizzazione agricola spiega che questo ‘boom’ è in parte dovuto alla particolare attenzione che le nuove generazioni dedicano al benessere a tavola. Il frutto più consumato nel corso del 2018 sono state le mele, seguite a breve distanza dalle arance. Tra gli ortaggi, i più presenti sulle tavole degli italiani sono le patate, i pomodori e l’insalata.