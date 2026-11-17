Individuato il primo caso italiano di Streptococco B resistente alla penicillinaSalute e Benessere
Il batterio è stato isolato nel febbraio 2026 dall’emocoltura di un paziente adulto dalla Ausl di Piacenza. Lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità approfondendo il tema legato all’uso consapevole degli antibiotici
È stato identificato quest’anno, per la prima volta in Italia, "un ceppo di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B, o GBS) resistente alla penicillina, l’antibiotico di prima linea utilizzato sia per la terapia delle infezioni invasive sia per la profilassi antibiotica intra-partum". Lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità approfondendo il tema legato all’uso consapevole degli antibiotici.
Il caso di Piacenza
In particolare, è stato spiegato, il batterio è stato isolato nel febbraio 2026 dall’emocoltura di un paziente adulto dalla Ausl di Piacenza. Le analisi di laboratorio e il sequenziamento genomico hanno poi confermato che il ceppo (sierotipo Ia, Sequence Type 23) "presentava un valore di MIC di 0.25 mg/L, legata a mutazioni puntiformi già note e identificate de novo nei geni delle proteine leganti la penicillina pbp2a e pbp2x e risultava resistente ad altri antibiotici, quali levofloxacina, eritromicina, e tetraciclina".
Le valutazioni dell'Oms
L'Iss, approfondendo il tema, spiega che solo nel 2024, l’Organizzazione Mondiale della Sanità "aveva inserito per la prima volta lo Streptococco di gruppo B resistente alla penicillina tra i patogeni a priorità media, evidenziando come la perdita di efficacia degli antibiotici beta-lattamici contro questo microrganismo rappresenti una minaccia emergente per la salute pubblica globale, con particolare impatto sulle fasce più fragili e sulla salute neonatale".
I tassi in Italia
In questo senso gli esperti segnalano ancora che restano in generale "sempre alti i tassi di antibioticoresistenza in Italia, anche se si vedono segnali di miglioramento". I numeri rientrano in un'analisi condotta dall’Iss in occasione della Giornata Europea sull’Uso Consapevole degli Antibiotici (EAAD). "Contrastare la resistenza agli antibiotici per preservare la loro efficacia nel curare le infezioni e le loro conseguenze sulla salute e sui sistemi sanitari. Questo il messaggio fondamentale dell’evento che vogliamo condividere con tutti gli attori coinvolti", ha riferito Anna Teresa Palamara a capo del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss. "Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche. Si tratta di un problema complesso che necessita di interventi collaborativi di lunga durata che il nostro sistema è chiamato ad affrontare", ha aggiunto.
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