L'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea per numero assoluto di trapianti di fegato e di cuore; primo anche per numero di donazioni di cornee, cute, placenta e membrane amniotiche. "Questi risultati sono resi possibili dalla scelta dei donatori, dalla generosità delle loro famiglie e dal lavoro quotidiano dei professionisti e dei coordinamenti della Rete nazionale trapianti" dichiara il direttore generale del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Con 30,9 donatori deceduti per milione di abitanti, nel 2025 l'Italia si è collocata al secondo posto per tasso di donazione tra i grandi Paesi europei comparabili per popolazione e per complessità del sistema sanitario: dietro la Spagna, che ha raggiunto quota 53,2, ma davanti a Francia (28,7), Regno Unito (20,7) e Germania (11,7). Dei 1.827 donatori accertati in Italia lo scorso anno, in 1.760 casi è stato effettivamente prelevato almeno un organo poi trapiantato. Sono i numeri che emergono dalla “Newsletter Transplant 2026” il rapporto internazionale sull'attività di donazione e trapianto curato dal Comitato europeo per organi, tessuti e cellule (Cd-P-To) del Consiglio d'Europa insieme all'Organización nacional de trasplantes spagnola. A segnalarli il Centro nazionale trapianti (Cnt) in una nota. La pubblicazione raccoglie i dati del 2025 provenienti da 96 Paesi, che rappresentano il 77% della popolazione mondiale, ed è stata diffusa in occasione della Giornata europea per la donazione di organi, tessuti e cellule, in corso dall_8 al 10 ottobre a Pafos (Cipro).

L'Italia primo Paese Ue per numero trapianti di fegato e di cuore Continua a crescere anche il contributo della donazione dopo accertamento di morte con criteri cardiaci, evidenzia il Cnt sulla base del report. I donatori di questo tipo sono stati 456, esattamente un quarto del totale, e in 428 casi hanno consentito almeno un trapianto. Da questi programmi sono stati realizzati, tra gli altri, 394 trapianti di fegato: un tasso di 6,7 per milione che, nel confronto con Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, colloca l'Italia al secondo posto dopo gli iberici. L'Italia è inoltre il primo Paese dell'Unione europea per numero assoluto di trapianti di fegato (1.753) e di cuore (451). E, guardando ai tassi, con 29,6 trapianti di fegato e 7,6 trapianti di cuore per milione di abitanti, il nostro Paese occupa il quinto posto mondiale in entrambe le graduatorie della Newsletter Transplant, mentre a livello europeo è prima per il fegato e seconda per il cuore. Nei 27 Paesi dell'Unione europea sono stati registrati complessivamente 11.044 donatori deceduti e sono stati trapiantati 32.809 organi: 19.474 reni, 8.179 fegati, 2.455 cuori, 2.155 polmoni, 524 pancreas e 22 intestini. A livello mondiale i donatori deceduti sono stati 49.169 e i trapianti di organo quasi 184mila, con una crescita complessiva dell_attività del 3,5% rispetto al 2024. Il 30% dei donatori mondiali è rappresentato da donatori dopo accertamento di morte con criteri cardiaci. Approfondimento Torino, ragazza salvata da trapianto di fegato urgente alle Molinette

Giuseppe Feltrin: “Una rete italiana solida” "Il secondo posto tra i grandi Paesi europei per tasso di donazione e il posizionamento mondiale nell'attività di trapianto di fegato e di cuore restituiscono l'immagine di una Rete italiana solida, capace di offrire opportunità di cura attraverso la donazione da persone di tutte le età, anche avanzata, e con i programmi a cuore fermo, sempre nel rispetto di elevati criteri di qualità e sicurezza" commenta il direttore generale del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin. "Questi risultati - continua - sono resi possibili dalla scelta dei donatori, dalla generosità delle loro famiglie e dal lavoro quotidiano dei professionisti e dei coordinamenti della Rete nazionale trapianti. Le oltre 8mila persone ancora in attesa ci ricordano che dobbiamo continuare ad ampliare le possibilità di donazione, rafforzare l'organizzazione del sistema e insistere nell'informazione dei cittadini". Approfondimento Trapianto di menisco da donatore deceduto: rara operazione a Treviglio