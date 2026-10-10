In quasi 40 anni di attività di Telefono Azzurro sono cambiati il disagio dei più giovani e il modo in cui chiedono aiuto: oggi l’85% dei primi contatti avviene via chat. I numeri fotografano una situazione preoccupante: nei primi nove mesi dell'anno le richieste di aiuto sono aumentate dell’87,2%, mentre l’intelligenza artificiale apre nuove sfide. Il presidente Caffo: "La salute mentale è un’emergenza sociale. Dobbiamo prendere per mano i ragazzi prima che possano perdersi"