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Salute e Benessere

Salute mentale, la solitudine dei ragazzi nell’era dei chatbot

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
©Getty

In quasi 40 anni di attività di Telefono Azzurro sono cambiati il disagio dei più giovani e il modo in cui chiedono aiuto: oggi l’85% dei primi contatti avviene via chat. I numeri fotografano una situazione preoccupante: nei primi nove mesi dell'anno le richieste di aiuto sono aumentate dell’87,2%, mentre l’intelligenza artificiale apre nuove sfide. Il presidente Caffo: "La salute mentale è un’emergenza sociale. Dobbiamo prendere per mano i ragazzi prima che possano perdersi"

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