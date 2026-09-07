Come evitare i malanni di settembre dati dagli sbalzi termici

Settembre è il mese dei primi “malanni da rientro”, con raffreddore, mal di gola, tosse e sindromi respiratorie che tornano progressivamente a farsi sentire. Pochi accorgimenti possono aiutarci ad affrontare meglio il ritorno alla normalità e, soprattutto, a proteggere chi è più fragile. Ecco quali

La parola d'ordine per settembre è adattamento. Il nostro organismo deve passare dall'estate all'autunno e, di conseguenza, devono cambiare le nostre abitudini. Pochi accorgimenti possono aiutarci ad affrontare meglio il ritorno alla normalità e, soprattutto, a proteggere chi è più fragile. Settembre, infatti, è il mese degli sbalzi termici e dei primi “malanni da rientro”, con raffreddore, mal di gola, tosse e sindromi respiratorie che tornano progressivamente a farsi sentire.

La nota di Pregliasco

"Caldo quasi estivo durante il giorno, temperature più fresche al mattino e alla sera, aria condizionata ancora accesa e ritorno in uffici, scuole e mezzi pubblici. Non è il colpo d'aria a trasmetterci raffreddore o influenza: servono i virus. Ma gli sbalzi di temperatura possono interferire con i normali meccanismi di difesa delle vie respiratorie e, soprattutto, il ritorno alla vita in ambienti chiusi aumenta le occasioni di contagio. E' la combinazione di questi fattori a rendere settembre un periodo particolare". Lo spiega, in una nota, Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano Statale. "Niente allarmismi, dunque, ma neppure l'errore di considerare settembre ancora piena estate. Il consiglio è accompagnare gradualmente l'organismo verso la nuova stagione. Non servono integratori o prodotti miracolosi: contano molto di più alcuni semplici comportamenti quotidiani.