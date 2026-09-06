Nella nuova puntata, focus sulla leucemia mieloide acuta e sulle nuove prospettive offerte dalla medicina personalizzata. Nella seconda parte spazio alla fibrosi cistica, tra innovazione terapeutica, qualità di vita e nuove frontiere della ricerca

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una forma di tumore del sangue rara, aggressiva e a rapida evoluzione che richiede una diagnosi tempestiva e una presa in carico altamente specialistica. In Italia si stimano oltre 3.500 nuovi casi all'anno e l'età media alla diagnosi è compresa tra i 68 e i 70 anni. Negli ultimi anni, tuttavia, la conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi biologici che guidano la malattia ha aperto la strada a terapie innovative e a percorsi di cura sempre più personalizzati.

Che cos'è la leucemia mieloide acuta

La LMA nasce nel midollo osseo, dove vengono prodotte le cellule del sangue. A causa di alterazioni genetiche, alcuni precursori cellulari immaturi iniziano a proliferare in modo incontrollato, impedendo la normale produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. La malattia può manifestarsi con stanchezza intensa, anemia, infezioni frequenti, sanguinamenti o comparsa di lividi.

"Parliamo di una patologia ematologica rara e aggressiva che richiede una diagnosi rapida e una presa in carico immediata da parte di centri altamente specializzati" - spiega a Health Adriano Venditti, Professore Ordinario di Ematologia dell’Università Tor Vergata di Roma. Che aggiunge: “La diagnosi precoce è importante per definire il percorso terapeutico più appropriato".