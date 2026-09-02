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Salute e Benessere

Caso Clancy, psicosi post-partum e responsabilità: il nodo della cura

Giulia Mengolini

©Getty

La psicosi post-partum è una condizione diversa dalla depressione post-partum e molto più grave. “Presenta un'emergenza psichiatrica che richiede l'ospedalizzazione della donna e l'allontanamento immediato del neonato dalla mamma”, spiega lo psichiatra Cesario Bellantuomo. "Una donna in preda a questa psicosi non è mai responsabile per quello che compie"

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