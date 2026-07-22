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Salute e Benessere

Essere giovani nell'era digitale, sfide e opportunità del mondo online

Silvia Donnini

Silvia Donnini
©Getty

Quello delle nuove tecnologie è un universo ricco di opportunità, ma anche di sfide sempre più complesse: dall'iperconnessione all'esposizione a contenuti dannosi, fino all'impatto sulla salute mentale. Come possiamo accompagnare gli adolescenti in un rapporto più consapevole con i social e l'intelligenza artificiale? Sul tema si sono confrontati Damiano Rizzi, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Soleterre, e Serena Mazzini, esperta di gaming e social

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