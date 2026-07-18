Come sta aumentando l’uso dei farmaci dimagranti

I numeri americani parlano chiaro. Più di uno statunitense su 10 li assume per perdere peso, e anche in Europa, sebbene i dati siano limitati, emerge una tendenza simile e una crescita dell'interesse. Facciamo il punto sulla diffusione di questi medicinali assunti col fine del dimagrimento
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