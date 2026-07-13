Cibo, salute e tradizione: la Sardegna ripensa la sua cucina

La chef Maria Spanedda registra un cambio nelle richieste dei visitatori internazionali, sempre più attenti alla provenienza degli ingredienti. Da questa consapevolezza nasce l'idea di ripensare le ricette locali attraverso i criteri della medicina culinaria, senza alterarne l'identità.
Di Beatrice Subissi
La Sardegna, una delle cinque Blue Zone riconosciute dalla comunità scientifica per l’elevata presenza di centenari, è oggi al centro di una riflessione che intreccia alimentazione, benessere e identità gastronomica. In questo contesto si inserisce l’esperienza della chef sarda Maria Spanedda, che da anni lavora con una clientela internazionale. «Sempre più persone», spiega, «non cercano soltanto una cucina elegante o tecnicamente impeccabile. Vogliono sapere cosa stanno mangiando, da dove arrivano gli ingredienti e quale rapporto esiste tra alimentazione, salute e benessere.» Da questa consapevolezza nasce il suo nuovo percorso professionale, orientato allo sviluppo di Blue Zone Evolution, progetto che mette in relazione tradizione sarda, Medicina Culinaria e cultura alimentare.
La cucina cambia, ma la tradizione resta
Per Maria Spanedda il futuro della cucina non passa attraverso effetti scenografici o mode passeggere. La sua idea è che la vera innovazione consista nel rispettare la storia di una ricetta rendendola ancora più adatta alle esigenze nutrizionali contemporanee. Questa riflessione l’ha portata a frequentare il Master in Culinary Medicine di Cucina Evolution Academy, Accademia Italiana Medicina Culinaria, diretta dalla dottoressa Chiara Manzi, approfondendo il metodo Cucina Evolution, che integra ricerca scientifica, nutrizione e alta cucina. «Ho capito che innovare non significa cambiare una ricetta», afferma. «Significa comprenderla, rispettarla e migliorarla attraverso la conoscenza scientifica, mantenendo intatta la sua anima.»
Dalla Blue Zone nasce una nuova idea di cucina
Secondo numerose ricerche, la longevità osservata in Sardegna è il risultato di diversi fattori: stile di vita attivo, relazioni sociali solide e un’alimentazione basata prevalentemente su legumi, cereali tradizionali, olio extravergine d'oliva, erbe aromatiche, verdure e un consumo equilibrato di prodotti di origine animale. Per Spanedda questa ricchezza rappresenta un punto di partenza. «Mi sono chiesta se fosse possibile proporre un menu profondamente sardo che conservasse tutta la sua autenticità e che, allo stesso tempo, fosse coerente con i principi della Medicina Culinaria.» Questa domanda è diventata il nucleo di Blue Zone Evolution.
Quando la scienza valorizza la tradizione
Il progetto non modifica radicalmente le ricette della Sardegna, ma mira a partire da esse. Ogni preparazione viene analizzata nel rispetto della sua identità gastronomica e successivamente ripensata attraverso criteri scientifici: riduzione della densità energetica quando necessario, maggiore presenza di fibre e vegetali, attenzione alla qualità dei grassi, tecniche di cottura che preservano il valore nutrizionale degli ingredienti e utilizzo di ingredienti funzionali, come l'inulina, per incrementare il contenuto di fibre e migliorare l'equilibrio complessivo del piatto. Il risultato non è una cucina "diet", ma una cucina che conserva il gusto della tradizione e lo rende più attuale.
Un menu che racconta la Sardegna
Blue Zone Evolution prende forma in un percorso degustazione ispirato agli ingredienti simbolo dell'isola. Ogni portata nasce con un obiettivo nutrizionale definito, ma continua a raccontare la Sardegna attraverso il suo paesaggio, la biodiversità, i pascoli, il mare e le produzioni locali. Per Spanedda il benessere non è una rinuncia, ma un modo diverso di interpretare la cucina. «Ogni piatto deve emozionare prima di tutto per il suo sapore. La scienza non sostituisce la tradizione: la aiuta a esprimere tutto il suo potenziale.»
Vedere oltre il piatto
Blue Zone Evolution rappresenta la sintesi del percorso professionale di Maria Spanedda, ma anche l’avvio di un progetto più ampio. Attraverso Mariuccia's Sardinian Kitchen, la chef sta sviluppando un’iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione della cultura gastronomica della Sardegna, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culinario dell'isola attraverso attività di divulgazione, esperienze culturali e iniziative dedicate alla tradizione gastronomica sarda. Il progetto porta il nome di Mariuccia, ma è dedicato alla madre della chef, Vittorina, scomparsa lo scorso anno. È stata lei a trasmetterle l’interesse per la cucina, il rispetto per le materie prime e quei gesti tramandati di generazione in generazione che ancora oggi rappresentano il cuore della sua filosofia culinaria. «Dedicare questo progetto a mia madre è il modo più bello per ringraziarla di tutto quello che mi ha insegnato. Ogni ricetta che preparo porta con sé un pezzo della sua storia e della nostra famiglia. Il mio desiderio è far conoscere nel mondo la cucina autentica della Sardegna, non solo come patrimonio gastronomico, ma come cultura, identità e stile di vita.» Per Spanedda il valore della cucina sarda non risiede soltanto nelle ricette, ma nella capacità di raccontare un territorio che ha fatto della qualità della vita, della convivialità e del rapporto con il cibo uno dei propri elementi distintivi. Da questa convinzione nasce il suo nuovo percorso: una cucina che custodisce il passato, dialoga con la scienza e guarda al futuro senza perdere le proprie radici.