Cibo, salute e tradizione: la Sardegna ripensa la sua cucina

La Sardegna, una delle cinque Blue Zone riconosciute dalla comunità scientifica per l’elevata presenza di centenari, è oggi al centro di una riflessione che intreccia alimentazione, benessere e identità gastronomica. In questo contesto si inserisce l’esperienza della chef sarda Maria Spanedda, che da anni lavora con una clientela internazionale. «Sempre più persone», spiega, «non cercano soltanto una cucina elegante o tecnicamente impeccabile. Vogliono sapere cosa stanno mangiando, da dove arrivano gli ingredienti e quale rapporto esiste tra alimentazione, salute e benessere.» Da questa consapevolezza nasce il suo nuovo percorso professionale, orientato allo sviluppo di Blue Zone Evolution, progetto che mette in relazione tradizione sarda, Medicina Culinaria e cultura alimentare.

La cucina cambia, ma la tradizione resta

Per Maria Spanedda il futuro della cucina non passa attraverso effetti scenografici o mode passeggere. La sua idea è che la vera innovazione consista nel rispettare la storia di una ricetta rendendola ancora più adatta alle esigenze nutrizionali contemporanee. Questa riflessione l’ha portata a frequentare il Master in Culinary Medicine di Cucina Evolution Academy, Accademia Italiana Medicina Culinaria, diretta dalla dottoressa Chiara Manzi, approfondendo il metodo Cucina Evolution, che integra ricerca scientifica, nutrizione e alta cucina. «Ho capito che innovare non significa cambiare una ricetta», afferma. «Significa comprenderla, rispettarla e migliorarla attraverso la conoscenza scientifica, mantenendo intatta la sua anima.»

Dalla Blue Zone nasce una nuova idea di cucina

Secondo numerose ricerche, la longevità osservata in Sardegna è il risultato di diversi fattori: stile di vita attivo, relazioni sociali solide e un’alimentazione basata prevalentemente su legumi, cereali tradizionali, olio extravergine d'oliva, erbe aromatiche, verdure e un consumo equilibrato di prodotti di origine animale. Per Spanedda questa ricchezza rappresenta un punto di partenza. «Mi sono chiesta se fosse possibile proporre un menu profondamente sardo che conservasse tutta la sua autenticità e che, allo stesso tempo, fosse coerente con i principi della Medicina Culinaria.» Questa domanda è diventata il nucleo di Blue Zone Evolution.