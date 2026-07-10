La raccomandazione è quindi di non consumare l’insalata di riso con i marchi, i numeri di lotto e le date di scadenza indicati e di restituirli al punto vendita d’acquisto

Il Ministero della Salute ha diffuso in data 9 luglio 2026 il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di insalata di riso venduta con i marchi Il Ceppo, I Freschissimi (venduto da Alì e Aliper) e I Prontissimi. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes in uno dei lotti segnalati. Gli altri lotti, invece, sono stati richiamati a scopo precauzionale.

L’azienda Ifex Group Srl ha prodotto tutte le insalate di riso richiamate nello stabilimento di via del Lavoro 8/10, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione IT 9 114 L UE).

La raccomandazione è quindi di non consumare l’insalata di riso con i marchi, i numeri di lotto e le date di scadenza indicati e di restituirli al punto vendita d’acquisto.

I lotti richiamati: