Rischio Listeria, richiamati alcuni lotti di insalata di riso: le marche coinvolteSalute e Benessere
La raccomandazione è quindi di non consumare l’insalata di riso con i marchi, i numeri di lotto e le date di scadenza indicati e di restituirli al punto vendita d’acquisto
Il Ministero della Salute ha diffuso in data 9 luglio 2026 il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di insalata di riso venduta con i marchi Il Ceppo, I Freschissimi (venduto da Alì e Aliper) e I Prontissimi. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes in uno dei lotti segnalati. Gli altri lotti, invece, sono stati richiamati a scopo precauzionale.
L’azienda Ifex Group Srl ha prodotto tutte le insalate di riso richiamate nello stabilimento di via del Lavoro 8/10, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione IT 9 114 L UE).
La raccomandazione è quindi di non consumare l’insalata di riso con i marchi, i numeri di lotto e le date di scadenza indicati e di restituirli al punto vendita d’acquisto.
I lotti richiamati:
- Insalata di riso Il Ceppo, venduta in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 261736058 e la data di scadenza 27/07/2026, e in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735015 e le date di scadenze 23/07/2026 e 24/07/2026;
- Insalata di riso con tonno I Freschissimi, venduta in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735016 e la data di scadenza 23/07/2026;
- Insalata di riso I Prontissimi, venduta anche in questo caso in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735015 e la data di scadenza 23/07/2026.