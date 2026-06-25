Giornata della vitiligine, i numeri in Italia e nel mondo

100 milioni di pazienti al mondo

Si stima che nel mondo siano circa 100 milioni i pazienti affetti da vitiligine; 500-800 in Italia. È una patologia autoimmune – cioè dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Colpisce circa l'1% della popolazione mondiale senza differenze di sesso o di etnia e può presentarsi in ogni momento della vita, ma più frequentemente nei primi venti anni. La vitiligine - caratterizzata dalla comparsa di macchie più chiare rispetto al colorito della pelle - non è dolorosa e i pazienti non sono contagiosi, né corrono rischi per la salute. L’andamento della malattia è rapido e le macchie bianche possono presentarsi in ogni area del corpo - anche sui capelli e dentro la bocca - più comunemente sul viso, sul collo, sulle mani e nelle pieghe cutanee.

Le tipologie di vitiligine

La vitiligine, riferisce l’Iss, “è classificata in base alla distribuzione delle macchie”. I due tipi principali sono la vitiligine non-segmentale, definita anche bilaterale o vitiligine generalizzata, e la vitiligine segmentale, definita anche unilaterale o vitiligine localizzata. Nel primo caso le macchie depigmentate possono comparire su entrambi i lati del corpo in modo simmetrico, essendo presenti su aree quali dorso delle mani, braccia, pelle intorno ad occhi, bocca, genitali, ginocchia, gomiti e piedi. Si tratta del tipo più comune di vitiligine e riguarda circa 9 persone su 10. La vitiligine segmentale o unilaterale, invece, non è simmetrica e le macchie bianche della pelle interessano solo una parte del corpo. È meno comune della bilaterale e rappresenta solo il 10% di tutte le forme legate alla malattia. Di solito, è presente soprattutto nei bambini, in particolare in 3 pazienti su 10.