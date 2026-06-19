Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, ad agosto arrivano le prime M&M's senza coloranti: niente varianti blu e marroni

Salute e Benessere
©Getty

L'azienda ha investito milioni di dollari in un'operazione che si è rivelata molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti solo delle varianti rosse, arancioni e gialle

ascolta articolo

Ad agosto, M&M's lancerà la prima versione senza coloranti dei suoi cioccolatini. L'operazione si è rivelata particolarmente difficile per le varianti blu e marroni, che quindi non verranno incluse nelle confezioni. Lo riporta il Wall Street Journal.

L'operazione è più complessa e costosa del previsto

Dopo che Robert Kennedy jr ha lanciato la sua battaglia contro i coloranti artificiali nei cibi, M&M's ha deciso di investire milioni di dollari e ad agosto lancerà la prima versione tutta naturale dei suoi cioccolatini. L'operazione però si sta rivelando molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti delle varianti rossa, arancione e gialla utilizzando ingredienti naturali come barbabietola e curcuma, ma non del blu e marrone che quindi non saranno presenti nelle confezioni. Per ricreare il blu, introdotto nel 1995, è stata scelta la spirulina, che è un ingrediente raro e costoso per una produzione di circa 600 milioni di M&M's al giorno.

Leggi anche

Unione Italiana Food: caramelle del futuro meno caloriche e gourmet

Salute e benessere: Ultime notizie

Usa, ad agosto arrivano le prime M&M's senza coloranti

Salute e Benessere

L'azienda ha investito milioni di dollari in un'operazione che si è rivelata molto più complessa...

Cannabis, studio: dove vendita è libera crescono consumo e dipendenze

Salute e Benessere

Legalizzare la cannabis con la libera vendita del prodotto fa aumentare consumo e dipendenze: è...

Dipendenze, 41,5% bimbi inizia a usare smartphone tra i 2 e i 3 anni

Salute e Benessere

I bambini con uno smartphone in mano sono sempre di più e sono sempre più piccoli. Il 41,5% dei...

Maturità, l'appello di Coldiretti: "Energy drink aumentano l'ansia"

Salute e Benessere

Secondo un'analisi della Fondazione Aletheia, il ricorso sempre più frequente a bevande...

Come proteggere la pelle in estate: i 10 consigli dei dermatologi

Salute e Benessere

Le vacanze sono sempre più vicine e le temperature si apprestano a salire: ci si aspetta...

Salute e benessere: Più letti