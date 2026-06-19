Usa, ad agosto arrivano le prime M&M's senza coloranti

L'azienda ha investito milioni di dollari in un'operazione che si è rivelata molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti solo delle varianti rosse, arancioni e gialle

L'operazione è più complessa e costosa del previsto

Dopo che Robert Kennedy jr ha lanciato la sua battaglia contro i coloranti artificiali nei cibi, M&M's ha deciso di investire milioni di dollari e ad agosto lancerà la prima versione tutta naturale dei suoi cioccolatini. L'operazione però si sta rivelando molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti delle varianti rossa, arancione e gialla utilizzando ingredienti naturali come barbabietola e curcuma, ma non del blu e marrone che quindi non saranno presenti nelle confezioni. Per ricreare il blu, introdotto nel 1995, è stata scelta la spirulina, che è un ingrediente raro e costoso per una produzione di circa 600 milioni di M&M's al giorno.