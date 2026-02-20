Per ora questa calzatura è solo un prototipo, sviluppato dall'ingegnere Jiayang Li dell'università di Bristol nel Regno Unito, ma presto potrebbe essere prodotta in serie. Una suola interna hi-tech con centinaia di minuscoli sensori fornisce dati in tempo reale sull'andatura di chi la indossa e il flusso di dati è visualizzabile su un tablet o su un telefono cellulare

Secondo gli ultimi dati della sorveglianza Passi d'Argento dell'Istituto superiore di sanità (Iss), circa un anziano su cinque tra gli over 65 cade almeno una volta all'anno, con una frequenza che aumenta con l'età e tocca il 50% tra gli ultra 80enni. Ora una scarpa 'intelligente' potrebbe aiutare gli anziani a evitare molte di queste cadute. Per ora questa calzatura è solo un prototipo, sviluppato dall'ingegnere Jiayang Li dell'università di Bristol nel Regno Unito, ma presto potrebbe essere prodotta in serie. La storia dietro questa invenzione - racconta The Independent - è legata al rapporto tra Jiayang Li e il suo anziano mentore, oggi 89enne, che non riusciva più a camminare bene. Così Jiayang Li ha promesso che l'avrebbe aiutato a superare questo problema. Il punto di partenza è una suoletta interna hi-tech con centinaia di minuscoli sensori che forniscono dati in tempo reale, con la qualità di laboratorio, sull'andatura di chi la indossa. Questo flusso di dati è visualizzabile su un tablet o su un telefono cellulare. "Ho pensato che la tecnologia dei semiconduttore, che stiamo studiando, potesse effettivamente essere d'aiuto", ha spiegato l'ingegnere.

Dati raccolti dai sensori per stabilire il corretto equilibrio

"Mappare in dettaglio i movimenti delle gambe potrebbe rilevare il rischio di cadute, aiutando le persone anziane a camminare con maggiore sicurezza e al contempo a mantenere la propria indipendenza a casa", ha proseguito Jiayang Li. I dati raccolti dai sensori vengono utilizzati per generare immagini del piede della persona, evidenziando i punti di pressione e valutando se sta camminando in modo equilibrato o se rischia di cadere. Secondo l'ingegnere, "la prevenzione delle cadute è una sfida enorme per le popolazioni anziane, quindi la possibilità di anticipare ed evitare che ciò accada grazie alla nostra invenzione è davvero entusiasmante".