Prosegue l’alleanza fondata su valori condivisi e sull’impegno concreto a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. L’azienda romana rinnova il suo impegno benefico supportando le famiglie negli spostamenti quotidiani: con la loro donazione, verranno garantite 400 navette, per migliorare il servizio di trasporti verso gli ospedali, aeroporti, stazioni, uffici e attività ludiche esterne, per un totale di 65.000 km nell'arco dell'anno

Prosegue per il sesto anno consecutivo la collaborazione tra Rocco Giocattoli e l’associazione Peter Pan ODV, che da oltre trent’anni offre accoglienza gratuita e supporto concreto ai bambini e ragazzi in cura per patologie oncologiche presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma, dando alloggio anche ai loro genitori, costretti a trasferirsi lontano da casa per seguire le terapie dei figli.

Anche quest’anno l’azienda romana rinnova il proprio sostegno al progetto, rendendo possibile la copertura dei costi di circa 400 navette e facilitando così gli spostamenti quotidiani delle famiglie ospiti.

L'impegno di Peter Pan ODV

Fondata nel 1994, Peter Pan ODV garantisce non solo un alloggio ai bambini in cura oncologica presso l’ospedale romano e alle loro famiglie, ma si impegna a migliorare ogni aspetto della loro quotidianità, dai trasporti alle attività ludiche, con lo scopo di ridurre l’impatto emotivo, economico e logistico della malattia sul nucleo familiare. Dopo aver inaugurato un giardino terapeutico, dotato di un impianto di illuminazione scenografico e fiabesco, nel corso del 2025, la prima Casa Peter Pan ha accolto 27 famiglie provenienti da Italia, Ecuador, India, Germania, Malesia, Moldavia, Perù, Romania e Ucraina, con pazienti di età compresa tra 1 e 23 anni.



Per il 2026, la collaborazione tra le due realtà si concretizza sul servizio di trasporti che Peter Pan fornisce alle famiglie, che consente all’associazione di accompagnare quotidianamente gli ospiti verso ospedali, aeroporti, stazioni, uffici pubblici e attività ludiche esterne. Grazie a questa donazione, sarà possibile coprire i costi dei trasporti, contribuendo all’obiettivo di raggiungere 5.000 spostamenti, per un totale di 65.000 km nell’arco dell’anno.





Oltre alla donazione, Rocco Giocattoli, in linea con quanto fatto negli anni precedenti, continuerà a essere al fianco di Peter Pan per sostenere e amplificare le campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, come la Giornata Mondiale contro il cancro infantile del 15 febbraio, il 5x1000 e il “Settembre d’Oro”, mese internazionale dedicato alla lotta contro il cancro infantile, attraverso la propria rete di negozi, l’e-commerce e i canali social. Il supporto dell’azienda si concretizzerà inoltre in ulteriori iniziative, che includono la donazione di giocattoli e il sostegno continuativo alle attività di sensibilizzazione promosse dall’Associazione.