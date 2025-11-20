Influenza, in Italia casi in aumento. "Il virus è arrivato prima"

Influenza, in Italia casi in aumento. Ecco perché quest'anno il virus è arrivato primaSalute e Benessere
Il picco influenzare potrebbe verificarsi a fine anno. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità ad influire sul numero di contagi anche l’abbassamento delle temperature e l’aumento dei contatti umani durante le festività. Per ora ad essere più colpiti sono i bambini
Nelle ultime settimane in Italia è stato registrato un aumento dei casi di influenza, il picco però potrebbe arrivare alla fine dell’anno. Per questo, avvertono gli esperti, è consigliabile vaccinarsi. Dall’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore della Sanità, infatti, i casi stimati dall’inizio del monitoraggio hanno superato 1,7 milioni, con 435 mila nuovi contatti solo nell’ultima settimana.
Cosa può influire sull’aumento dell’incidenza
Abbassamento repentino delle temperature, aumento dell’umidità, maggiori contatti durante le festività e la conseguente ripresa scolastica potrebbero incidere sull’aumento del numero dei casi di influenza verso la fine dell’anno. Il confronto con i dati raccolti lo scorso anno però, resta complesso perché è cambiato il metodo di registrazione dei casi: non si monitorano più le sindromi semi influenzali ma le infezioni respiratorie acute. Tuttavia secondo Edoardo Colzani, responsabile virus respiratori dell'Ecdc, "quest'anno stiamo assistendo a un aumento dei casi di influenza molto prima del solito e questo significa che il tempo è fondamentale. Se avete diritto alla vaccinazione, non aspettate oltre. Vaccinarsi ora è uno dei modi più efficaci per proteggere se stessi e chi ci circonda da gravi malattie quest'inverno".
Chi sono i più colpiti dall’influenza nel 2025
In base ai dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità e a quanto riportato da Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l'Università di Milano, sono i bambini tra 0 e 4 anni ad essere i più colpiti: 23 casi ogni 1000 assistiti. Con l’aumento della circolazione virale, l’ISS consiglia di vaccinare soprattutto bambini, anziani e pazienti con patologie croniche, di osservare le norme igieniche sanitarie di base e di continuare a vaccinarsi contro il Covid.
L’aumento dei casi in Lombardia
In Lombardia si registra un aumento dei casi di influenza rilevati nelle ultime settimane. L'incremento dei tamponi positivi per virus influenzale A, sia dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sia nei pronto soccorso, è in linea con quanto sta accadendo in altri Paesi ed è riconducibile a una possibile anticipazione della stagione influenzale. Nel dettaglio, la percentuale di tamponi positivi eseguiti da medici e pediatri è pari al 12,2%, contro lo 0,9% della stessa settimana del 2024. Anche nei Pronto Soccorso la quota di riscontri positivi risulta dell'11%, rispetto al 2% dell'anno precedente. A livello regionale la vaccinazione è gratuita per tutti. Per prenotare è possibile rivolgersi al proprio medico o pediatra, oppure fissare un appuntamento tramite farmacia o sul portale regionale Prenota Salute. Per i bambini e ragazzi da 2 a 17 anni è disponibile anche il vaccino in spray nasale, come negli anni precedenti. Al 19 novembre, sono state somministrate 1.830.861 dosi, circa 80.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Due terzi sono stati effettuati dai medici e pediatri, il 20% dalle farmacie e il restante da centri vaccinali, ospedali e RSA. "L'anticipo dei virus influenzali, così come l'ulteriore abbassamento della temperatura previsto per i prossimi giorni non deve preoccupare, ma ci invita ad agire per tempo” commenta l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. La campagna vaccinale "prosegue con buoni risultati - aggiunge Bertolaso - e con un grande impegno di tutta la rete sanitaria territoriale". Al 19 novembre, sono state somministrate 1.830.861 dosi, circa 80.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2024.