Influenza, in Italia casi in aumento. "Il virus è arrivato prima"

Il picco influenzare potrebbe verificarsi a fine anno. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità ad influire sul numero di contagi anche l'abbassamento delle temperature e l'aumento dei contatti umani durante le festività. Per ora ad essere più colpiti sono i bambini

Nelle ultime settimane in Italia è stato registrato un aumento dei casi di influenza, il picco però potrebbe arrivare alla fine dell’anno. Per questo, avvertono gli esperti, è consigliabile vaccinarsi. Dall’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore della Sanità, infatti, i casi stimati dall’inizio del monitoraggio hanno superato 1,7 milioni, con 435 mila nuovi contatti solo nell’ultima settimana.

Cosa può influire sull'aumento dell'incidenza Abbassamento repentino delle temperature, aumento dell'umidità, maggiori contatti durante le festività e la conseguente ripresa scolastica potrebbero incidere sull'aumento del numero dei casi di influenza verso la fine dell'anno. Il confronto con i dati raccolti lo scorso anno però, resta complesso perché è cambiato il metodo di registrazione dei casi: non si monitorano più le sindromi semi influenzali ma le infezioni respiratorie acute. Tuttavia secondo Edoardo Colzani, responsabile virus respiratori dell'Ecdc, "quest'anno stiamo assistendo a un aumento dei casi di influenza molto prima del solito e questo significa che il tempo è fondamentale. Se avete diritto alla vaccinazione, non aspettate oltre. Vaccinarsi ora è uno dei modi più efficaci per proteggere se stessi e chi ci circonda da gravi malattie quest'inverno".

Chi sono i più colpiti dall'influenza nel 2025 In base ai dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità e a quanto riportato da Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l'Università di Milano, sono i bambini tra 0 e 4 anni ad essere i più colpiti: 23 casi ogni 1000 assistiti. Con l'aumento della circolazione virale, l'ISS consiglia di vaccinare soprattutto bambini, anziani e pazienti con patologie croniche, di osservare le norme igieniche sanitarie di base e di continuare a vaccinarsi contro il Covid.