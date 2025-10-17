Fare la fila fa bene al cervello, ecco perché: lo studio

La nostra capacità di aspettare è un modo fondamentale per mettere alla prova l'autocontrollo. Secondo gli esperti l’autocontrollo ha un'importanza fondamentale, sia a scuola che sul posto di lavoro, per le sue implicazioni sull'apprendimento, il processo decisionale, le prestazioni, le relazioni sociali e il benessere
La famosa frase "conta fino a dieci prima di rispondere" ha un effetto positivo sotto molti aspetti. Lo dicono gli esperti. Oggi giorno che tutto va veloce, il fatto di dover aspettare può sembrare noioso, tanto è vero che facciamo tutto il possibile per evitarlo. Riempiamo i momenti in cui dobbiamo aspettare con qualcosa che tenga la mente occupata, come scorrere i social media, leggere le notizie sul telefonino o ascoltare un podcast. Ma aspettare non è sempre negativo. La ricerca dimostra che può essere benefico in quanto migliora l'autocontrollo, una capacità importante per molti risultati sociali, cognitivi e di salute mentale. Lo rivela la rivista “ The Conversation”.
L’attesa stimola l’autocontrollo
L'autocontrollo si riferisce alla capacità di una persona di regolare i propri pensieri, emozioni e comportamenti quando gli obiettivi a lungo termine entrano in conflitto con le tentazioni a breve termine. L'autocontrollo ha un'importanza fondamentale, sia a scuola che sul posto di lavoro, per le sue implicazioni sull'apprendimento, il processo decisionale, le prestazioni, le relazioni sociali e il benessere. Questa capacità è fondamentale per resistere alle tentazioni in questi contesti. La nostra capacità di aspettare è un modo fondamentale per mettere alla prova l'autocontrollo. Questo potrebbe includere fermarsi un attimo prima di scrivere una risposta a un'email che ci ha infastidito. O forse resistere alla tentazione di un cibo malsano quando si cerca di mangiare più sano. Entrambi sono esempi di come esercitare l'autocontrollo e creare spazio tra impulso e azione.
Il silenzio come una forma di attesa
La ricerca dimostra che anche brevi ritardi o pause – come ordinare del cibo in anticipo o aspettare prima di fare un acquisto – possono raffreddare gli impulsi e aiutarci a dare priorità agli obiettivi a lungo termine. Nonostante l'attenzione rivolta all'autocontrollo in diversi campi della ricerca psicologica, l'attesa come costrutto a sé stante non ha ricevuto altrettanta attenzione. Tuttavia, le ricerche disponibili sull'argomento ci mostrano che l'attesa può avere benefici simili. Ad esempio, la ricerca ha esaminato l'effetto del silenzio nelle conversazioni di coaching, considerando il silenzio come una forma di attesa. Quando la persona a cui è stata posta una domanda si ferma prima di rispondere, le dà lo spazio per elaborare i propri pensieri. Questo può aiutarla a comprendere meglio come si sente, a far riaffiorare ricordi o persino a far luce su aspetti che la confondono. In questo modo, il silenzio ha uno scopo preciso nella comunicazione: può essere una pausa per ascoltare meglio, una difesa o un'opportunità di riflessione.