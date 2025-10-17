Fare la fila fa bene al cervello, ecco perché: lo studio

La nostra capacità di aspettare è un modo fondamentale per mettere alla prova l'autocontrollo. Secondo gli esperti l’autocontrollo ha un'importanza fondamentale, sia a scuola che sul posto di lavoro, per le sue implicazioni sull'apprendimento, il processo decisionale, le prestazioni, le relazioni sociali e il benessere ascolta articolo

La famosa frase "conta fino a dieci prima di rispondere" ha un effetto positivo sotto molti aspetti. Lo dicono gli esperti. Oggi giorno che tutto va veloce, il fatto di dover aspettare può sembrare noioso, tanto è vero che facciamo tutto il possibile per evitarlo. Riempiamo i momenti in cui dobbiamo aspettare con qualcosa che tenga la mente occupata, come scorrere i social media, leggere le notizie sul telefonino o ascoltare un podcast. Ma aspettare non è sempre negativo. La ricerca dimostra che può essere benefico in quanto migliora l'autocontrollo, una capacità importante per molti risultati sociali, cognitivi e di salute mentale. Lo rivela la rivista “ The Conversation”.

L’attesa stimola l’autocontrollo L'autocontrollo si riferisce alla capacità di una persona di regolare i propri pensieri, emozioni e comportamenti quando gli obiettivi a lungo termine entrano in conflitto con le tentazioni a breve termine. L'autocontrollo ha un'importanza fondamentale, sia a scuola che sul posto di lavoro, per le sue implicazioni sull'apprendimento, il processo decisionale, le prestazioni, le relazioni sociali e il benessere. Questa capacità è fondamentale per resistere alle tentazioni in questi contesti. La nostra capacità di aspettare è un modo fondamentale per mettere alla prova l'autocontrollo. Questo potrebbe includere fermarsi un attimo prima di scrivere una risposta a un'email che ci ha infastidito. O forse resistere alla tentazione di un cibo malsano quando si cerca di mangiare più sano. Entrambi sono esempi di come esercitare l'autocontrollo e creare spazio tra impulso e azione.