Obesità, studio: offrire un premio in denaro aiuterebbe a perdere peso

Lo studio su quasi 600 uomini con obesità



Lo studio ha reclutato 585 uomini obesi, con un’età media di 50.7 anni, delle città di Bristol, Belfast e Glasgow, che non avevano fatto ricorso a servizi o gruppi di aiuto per il controllo del peso. Il campione pesava in media 118.5 chili, era di livello sociale medio-basso e aveva una media di Bmi (l’indice che rapporta peso e altezza e che viene comunemente usato per stabilire sovrappeso e obesità), di 37.7. La sfida era riuscire a perdere il 5% del proprio peso in tre mesi, il 10% in sei e mantenere per 12 mesi quello che avevano perso. I partecipanti sono stati divisi causalmente in tre gruppi. Al primo gruppo, composto da 196 persone, è stata promessa una ricompensa in denaro, in base ai risultati raggiunti nell’arco del follow-up. Ogni giorno questi soggetti ricevevano sms con messaggi motivazionali, consigli su come condurre uno stile di vita sano, e informazioni sui premi in denaro previsti. Al secondo gruppo, invece, sono stati inviati solo messaggi motivazionali, mentre il terzo fungeva da gruppo di controllo, senza interventi specifici.