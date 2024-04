Milano, domenica 5 maggio la StaiSano!RUN all'Idroscalo

Domenica 5 maggio a partire dalle 10.30 si terrà l’evento StaiSano!RUN presso l’Idroscalo di Milano. Ideato per celebrare il centenario dell’Università degli Studi di Milano, include un percorso cronometrato da 6,2 o da 12,4 km (uno o due giri). Nessuna competizione, infatti si può anche camminare e partecipare con le famiglie, ma per chi voglia correre è riservata una partenza differente. Contestualmente alla corsa verrà allestito un villaggio della salute gestito dai docenti dell’università con moltissime attività per adulti, ragazzi e bambini.

Il regolamento

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, la distanza è non competitiva e la corsa è aperta a tutti coloro che vogliono prenderne parte. La partecipazione degli under 18 è possibile solo se accompagnati da un adulto e con specifica iscrizione. Il percorso sarà cronometrato ma non verrà stilata alcuna classifica e ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno (corsa o camminata) in base al suo stato fisico di preparazione. Tutti dovranno essere in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato da un medico generico. È possibile iscriversi fino al 4 maggio entro le ore 18. Il sito del progetto "StaiSano! Obiettivo 100 anni” è consultabile al sito dell'Università.