Usa, uomo soffre di forti emicranie, trovato verme nel cervello

Salute e Benessere

Potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana una nuova circolare del ministero della Salute per rafforzare i controlli ed evitare che il vettore della malattia, ovvero le zanzare come la Aedes aegypti, arrivi in Italia. Si lavora anche alla sperimentazione di un test rapido per chi proviene da determinati Paesi