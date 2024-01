Covid Italia, monitoraggio settimanale Iss: contagi e ricoveri in calo

In Italia calano i contagi Covid. Lo riporta l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute: le nuove infezioni sono diminuite del 45% rispetto alla settimana precedente. Al 10 gennaio l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 8,2% (5.131 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana prima (10,1% al 3/01/2024). In riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 2,4% (213 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (2,8% al 3/01/2024). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte, presentando i valori più elevati nella fascia d’età 90+ anni; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l’età. (COVID IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DELLA VARIANTE)