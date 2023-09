Vaccino Covid, Schillaci annuncia somministrazioni dal 25 settembre

Dal 25 settembre potrebbero essere già disponibili i nuovi vaccini contro il Covid, a comunicarlo è il Ministro della Salute Orazio Schillaci intervistato ai microfono di Rtl. Il vaccino, ha ricordato il ministro, è un presidio fondamentale ed è raccomandato per le categorie fragili, gli ultrasessantenni, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Sarà gratis per tutti, anche per chi non rientra nelle categorie per cui è raccomandato. Sono ancora in via di definizione, invece, i canali attraverso cui sarà somministrato.