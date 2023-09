Covid, il ministro Schillaci: tra 15 giorni i nuovi vaccini

Salute e Benessere

Covid, quali sono i nuovi vaccini in arrivo per le ultime varianti

Con un forte aumento di casi Covid in molte zone del pianeta fervono i preparativi per introdurre i nuovi vaccini progettati nello specifico contro la variante XBB.1.5. Come ha specificato l'Ema questi funzioneranno quindi contro le sottovarianti di Omicron, ovvero quelle che stanno colpendo più persone al mondo in questo momento

Con l'avvicinarsi dei mesi più freddi e l'aumento dei casi Covid in diverse parti del mondo, torna l'attesa per i nuovi vaccini, per i quali, tuttavia, bisognerà ancora aspettare, soprattutto per quanto riguarda i 20 milioni di italiani considerati nelle categorie a rischio





Insieme alla campagna antinfluenzale ce ne sarà una analoga relativa al Covid, con l'utilizzo di una nuova formulazione di vaccini mRNA, la cui disponibilità è prevista a partire dal mese di ottobre