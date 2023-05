Long Covid, il sistema immunitario tra le cause della nebbia cerebrale

Un gruppo di ricercatori dei National Institutes of Health ha svolto una ricerca su persone con sintomi neurologici persistenti dopo un'iniziale infezione da Covid, riscontrando alcune anomalie immunitarie

Dietro ad alcuni sintomi neurologici del Long Covid potrebbe esserci un mal funzionamento del sistema immunitario. Lo sostiene un gruppo di ricercatori dei National Institutes of Health, agenzia del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, in uno studio compiuto su 12 persone con sintomi neurologici persistenti dopo un'iniziale infezione da Covid. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Neurology. Lo studio potrebbe aiutare i ricercatori a caratterizzare meglio la sindrome post-infezione e a esplorare possibili strategie terapeutiche, come l'immunoterapia.