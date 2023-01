Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Secondo un nuovo studio pubblicato su eBioMedicine di Lancet, una buona idratazione sarebbe il segreto non solo per invecchiare bene e in salute, ma anche per ridurre il rischio di morte precoce. Gli adulti che si idratano male o poco, evidenzia la ricerca, negli anni a venire sarebbero più a rischio di contrarre diverse malattie, ad esempio quelle cardiache. Tuttavia, a non rispettare la dose d’acqua raccomandata giornalmente, che parte da 6 bicchieri (1,5 litri), sarebbero circa la metà delle persone nel mondo. Lo studio è stato condotto dai National Institutes of Health Usa.