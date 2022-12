Tornano nelle piazze le Stelle di Natale Ail: dove e quando trovarle

L'attività di Ail a sostegno della ricerca



Per sapere quali città aderiscono all'iniziativa, e in quale piazze sarà possibile trovare i volontari dell’Ail, è necessario consultare il sito ufficiale dell'associazione, chiamare il numero 06 7038 6060 o scaricare l’app "Ail Eventi".

L'obiettivo dell'iniziativa, come ha sottolineato Ail in una nota, "è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie". L'associazione, infatti, con le sue attività finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue, organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini che possono beneficiarne e finanzia servizi di supporto psicologico. Inoltre, svolge attività di supporto legale e di mobilità sanitaria e sostiene le Case alloggio Ail, vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura, oltre a sostenere scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna.

Nell'edizione 2021 dell'iniziativa Stelle di Natale Ail, grazie alla generosità dei sostenitori sono stati raccolti 7.685.793 euro, con 454.604 piante distribuite in 3.841 punti di distribuzione in Italia.