Cefalea, da Onda la prima mappa dei centri con percorsi al femminile

L'emicrania colpisce più frequentemente le donne rispetto agli uomini. Sono i numeri a dirlo. In Italia ne soffrono 6 milioni di persone e di queste 4 milioni sono donne.

Un quadro che dimostra come l'emicrania sia una malattia di genere, che riguarda principalmente le donne in età giovane-adulta. Queste ultime, infatti, sviluppano forme più severe rispetto agli uomini, manifestando livelli più elevati di disabilità e un maggior numero di comorbilità. In risposta a questo scenario, Fondazione Onda ha realizzato la prima mappa che racchiude tutte le strutture che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell'emicrania nelle diverse fasi di vita della donna: 143 centri cefalee su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa è stata presentata a Milano.