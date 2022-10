Covid, Fiaso: in aumento i ricoveri, +39,7% in 7 giorni

Negli ospedali italiani è risalita la curva dei ricoveri Covid -19. Nell'ultima settimana il numero di pazienti positivi al Sars-CoV-2 ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, ha registrato una crescita del 39,7%. Si tratta soprattutto di anziani non vaccinati o senza quarta dose. Lo hanno segnalato gli ultimi dati settimanali, aggiornati al 4 ottobre, provenienti dagli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Fiaso: "Repentina inversione di tendenza"



È una "repentina inversione di tendenza", ha riferito Fiaso, sottolineando che la scorsa settimana il numero dei ricoverati Covid era aumentato del 5% "e tutto a carico di pazienti Con Covid, in ospedale per altre patologie e trovati positivi al tampone".

In particolare, dal report settimanale Fiaso emerge che nell'ultima settimana la curva dei ricoveri Covid è cresciuta maggiormente al Nord (+69%). Al Centro l'aumento è stato del 33%, mentre al Sud e nelle isole la crescita è stata inferiore rispetto al resto del Paese (+18%).



I dati Fiaso nel dettaglio



A crescere sono stati in particolare i ricoveri nei reparti Covid ordinari (+38%) con un incremento maggiore dei pazienti Con Covid, ovvero il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone, rispetto ai Per Covid.

Per quanto riguarda la situazione nelle terapie intensive, stando alla rilevazione del 4 ottobre, ci sono 10 pazienti in più rispetto alla settimana precedente, con una crescita del 55%. "Ma va sottolineato che si tratta sempre di numeri molto ridotti", ha osservato Fiaso.



L'identikit dei nuovi pazienti



I nuovi ricoverati Covid nei reparti ordinari sono per lo più anziani - l'età media è di 74 anni tra i vaccinati e di 70 anni tra i non vaccinati - e pazienti che non hanno ricevuto alcuna dose vaccinale (il 15% dei ricoverati) o non hanno fatto la quarta dose consigliata per gli over 60. Per quanto riguarda i pazienti in rianimazione, inoltre, la percentuale di no-vax si attesta al 25%. Nessuna variazione, invece, è evidenziata questa settimana tra i ricoveri dei minori di 18 anni. Infine, analizzando quanto succede nelle classi di età pediatriche, nell'ultima settimana è risultato stabile il numero di ricoveri di bimbi con Covid-19 nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella Fiaso.



Migliore: "Spingere vaccinazioni per anziani e fragili"



È necessario "spingere sull'acceleratore la campagna vaccinale per anziani e fragili". Lo ha riferito il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, commentando i dati dell'ultima rilevazione degli ospedali della rete della Federazione. "I dati sui pazienti Covid ricoverati oggi negli ospedali italiani evidenziano come i soggetti più a rischio complicazioni in questa fase siano soprattutto gli anziani e i fragili ed è soprattutto a loro che dobbiamo rivolgere l'attenzione della campagna vaccinale: occorre spingere sull'acceleratore della quarta dose per chi, nonostante l'età e la presenza di altre patologie, non ha ancora ricevuto la somministrazione", ha aggiunto. È necessario "un lavoro di squadra delle aziende sanitarie e ospedaliere con tutti i medici di medicina generale per garantire una protezione ai soggetti più vulnerabili", ha concluso.