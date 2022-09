I giovani e noi, il podcast con Alberto Pellai ed Emanuela Ambrosino

Si parla spesso di genitori e figli, delle problematiche che affrontano i secondi nella crescita, e delle difficoltà che incontrano i primi nel dialogo nell’era dei social. Su SkyTG24 è arrivato ' I giovani e noi ', un podcast di Emanuela Ambrosino, giornalista di SkyTG24 che si occupa di scuola e delle problematiche dei giovani, e Alberti Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Un podcast creato per rispondere alle domande di tutti coloro che, da genitori, affrontano il delicato periodo che è la crescita, con le parole di chi, come esperto, le affronta tutti i giorni in studio e in casa.

La prima puntata

approfondimento

Dopo il voto: i risultati tra i giovani, anziani, laureati e lavorator

I genitori, gli adulti, sono visti come quelli che dovrebbero sempre sapere qual è la cosa più giusta da fare. Eppure, sono tante le domande che li affliggono durante la crescita dei propri figli. La prima puntata di ‘I giovani e noi’ fa il punto sulla scuola post-Covid. Senza restrizioni sanitarie e mascherine, quest’anno la campanella è sembrata più dolce: sono tornati i compagni di banco, le gite, e i sorrisi. Ma anche i confronti diretti, e con essi gli scontri, a cui molti giovani non erano più abituati. La scuola in presenza, a due anni dall’inizio della pandemia, è molto diversa da come la ricordavamo: come aiutare i bambini e gli adolescenti? Cosa dovrebbero fare i genitori, e cosa potrebbero gli insegnanti? Alberto Pellai, padre di 4 figli e autore di numerosi bestseller per genitori e ragazzi tradotti in 20 nazioni, ci risponde con le sue conoscenze.