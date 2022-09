Un cerotto per tatuaggi fai-da-te veloci e indolori. Lo studio

Colorati, temporanei, o permanenti, alcuni ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno messo a punto una nuova tecnica del tutto all’avanguardia ascolta articolo Condividi

Una tecnologia sviluppata negli Stati Uniti permetterà di farsi rapidamente, e senza rischi, dei tatuaggi fai-da-te. Come? Grazie a dei cerotti che contengono aghi microscopici fatti di inchiostro avvolti in una matrice solubile. Lo studio, pubblicato sulla rivista iScience, potrebbe essere impiegato nel futuro anche per realizzare tatuaggi utili a monitorare sia la salute, che per tracciare gli animali sterilizzati.

Come funzionano i tatuaggi-fai-da-te approfondimento Cinque cose da sapere prima di farsi un tatuaggio A colori, permanente o temporaneo, per ‘tatuarsi’ basterà applicare sul punto interessato i cerotti, che con i loro aghi si infileranno rapidamente sotto pelle, dove l’inchiostro depositato formerà il disegno desiderato. Nonostante fossero già preseti sul mercato dei cerotti con microaghi, questi venivano usati come trattamenti cosmetici, ad esempio per le cure anti-rughe. I ricercatori del Georgia Institute of Technology, guidati da Mark Prausnitz, che sperimentano da anni questa tecnologia per la somministrazione indolore di farmaci e vaccini, hanno impiegato questa tecnica anche per la creazione di tatuaggi. "Abbiamo visto questa come un'opportunità per sfruttare il nostro lavoro sulla tecnologia dei microaghi per rendere i tatuaggi più accessibili. Mentre alcune persone sono disposte ad accettare il dolore e il tempo necessari per un tatuaggio, abbiamo pensato che altri potrebbero preferire un tatuaggio che viene semplicemente premuto sulla pelle e non fa male”, ha spiegato Prausnitz.

Cosa dice lo studio La ricerca americana dimostra che i tatuaggi fai-da-te potrebbero durare almeno un anno, ed essere addirittura permanenti. Una prospettiva che li rende una valida alternativa per chi volesse un tatuaggio estetico indolore e senza il rischio di infezioni. I microaghi usati per creare il cerotto, infatti, possono essere caricati anche con inchiostri temporanei, per soddisfare - ad esempio - richieste in ambito medico, come monitorare il diabete o guidare una radioterapia. La principale differenza con i cerotti usati nel settore medico e farmaceutico, riguarda la disposizione dei microaghi, precedentemente disposti a forma di quadrato o cerchio. Quelli per i tatuaggi non solo possono disegnare lettere, numeri, simboli e immagini, ma possono contenere inchiostri di vari colori, tra cui preparati visibili solo sotto la luce violetta o a determinate temperature.