Retina artificiale, primo intervento eseguito in Italia

Lo studio clinico internazionale, condotto per l'Italia dal Consorzio tra l'Università di Tor Vergata e il Presidio Britannico, verrà successivamente ripetuto su altri cinque pazienti, selezionati dal team italiano. "La nostra aspettativa è ridare la possibilità di leggere lettere, numeri, parole e anche piccole frasi. In totale saranno inizialmente 38 i pazienti che riceveranno l'impianto in diversi Paesi europei”, ha affermato all'Ansa Andrea Cusumano, Direttore Scientifico del progetto per l’Italia. Con i numeri destinati a crescere, sono previsti presto altri due interventi. "I risultati preliminari dello studio sono attesi entro fine anno, mentre per la valutazione complessiva dello studio ci vorranno 3 anni. Prevediamo di operare i prossimi due pazienti entro 10 giorni e che l'intervento durerà anche meno di due ore la riabilitazione dei pazienti inizierà poi nel giro di alcune settimane”, ha continuato Cusumano. Nel merito dell’intervento, il microchip che viene impiantato, PRIMA, presenta minuscole dimensioni, è wireless, e viene impiantato con una chirurgia mininvasiva in anestesia locale.

Una malattia difficile

Riconosciuta come una delle patologie più gravi che possano colpire l’occhio, la degenerazione maculare è legata all’età e riguarda un numero crescente di anziani, sottolineano i dati. La ‘macula’, l’aria centrale della retina, indispensabile per la visione dei dettagli, per riconoscere i volti, i colori, leggere e guidare, viene progressivamente danneggiata dalla malattia. Questa, che colpisce principalmente gli over-65, rappresenta la prima causa di cecità legale e ipovisione nel mondo occidentale. Con circa un milione di pazienti affetti da questa in Italia, circa 850mila presentano la forma atrofica (secca) incurabile, e circa 150mila la forma essudativa (umida), cui decorso può essere frenato con delle iniezioni intravitreali. Sono circa 200-300mila i pazienti che si trovano nella fase avanzata di questa malattia. “In realtà i numeri della maculopatia sono di gran lunga sottostimati di almeno il 25-30 per cento. Perché molti pazienti non sanno ancora di esserne affetti”, ha sottolineato Cusumano. Per la retinite pigmentosa, altra malattia di origine ereditaria, lo scorso anno era stato eseguito un altro impianto al Policlinico Gemelli, che aveva riguardato una protesi retinica diversa, la retina artificiale NR600.