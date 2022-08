Covid, Agenas: occupazione reparti stabile al 10%, intensive al 3%

In 3 Regioni la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di “area non critica” supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sono i numeri riportati nell’ultimo report dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, relativo al 22 agosto 2022, ma pubblicato in data odierna

In Italia, nelle ultime 24 ore, l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte dei pazienti Covid è rimasta stabile al 10%. Un anno fa il medesimo valore era al 7%. Nello specifico, sono 3 le Regioni in cui la percentuale di posti occupati per Covid nei reparti ordinari supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, è rimasta stabile al 3% anche la percentuale che concerne l'occupazione delle terapie intensive e tutte le Regioni sono sotto la soglia del 10%. Il dato, 12 mesi fa, risultava al 5%. Sono i principali numeri diffusi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e relativi al 22 agosto 2022, ma pubblicati in data odierna. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)